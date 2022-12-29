Алексей Суханов стал новым ведущим канала 1+1

Телеканал 1+1 работает над созданием ток-шоу под названием "Говорить вся країна".

В формате журналистского расследования авторы проекта будут раскрывать детали событий, вызвавших общественный резонанс. С помощью сюжетов, героев и свидетелей будут шаг за шагом проявляться новые факты кейсов, всколыхнувших всю страну. Каждый выпуск будет строиться вокруг одной истории из жизни героя проекта. Миссия ток-шоу "Говорить вся країна" – отыскать правду и установить справедливость в самых сложных жизненных ситуациях, даже в условиях военного времени.

Производством ток-шоу "Говорить вся країна" будет заниматься команда продюсера Акима Галимова на 1+1.

"Война все обнажила, и вещи, которые раньше казались важными, перестали таким быть. На первый план вышли общечеловеческие ценности и справедливость. Ток-шоу "Говорить вся країна" – это площадка, где мы будем искать ответы на сложные вопросы, а это очень трудная задача. Наш проект – это классическое вечернее ток-шоу, но за видимой простотой есть важная миссия и сверхсложный технологический процесс производства. С поиском ответов нам поможет ведущий проекта. У него есть глубина и харизма, зрители его любят именно за то, что он искренне погружается в человеческие проблемы и пытается понять, помочь, поддержать, дать точку опоры. Я уверен, что с его появлением в эфире 1+1 у наших зрителей появится еще один друг, надежное плечо, на которое можно опереться в эти трудные времена", – прокомментировал Галимов.

Алексей Суханов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Ведущим ток-шоу станет известный журналист и телеведущий Алексей Суханов.

"Каждому человеку крайне важно быть услышанным и понять, что он не один. Сейчас этот вопрос встал особенно остро, именно поэтому мы должны помогать находить решения в любых ситуациях. Герой приходит к нам, чтобы поделиться своей проблемой, а мы помогаем понять, что из любых обстоятельств можно найти выход. Самая главная цель нашей работы – подставить плечо, помочь человеку посмотреть на себя со стороны. А помочь можно только тому, кто стремится к переменам, кто не боится отрабатывать свои ошибки, признавая их", — говорит Алексей Суханов.

Алексей Суханов / Фото: пресс-служба канала "1+1"

Напомним, что Алексей Суханов – тележурналист и радиоведущий. Несмотря на российское происхождение, в 2014 году он окончательно переехал в Киев, поддержав Украину и европейские ценности. Через несколько лет выучил украинский язык и в 2019 году получил украинское гражданство. С началом полномасштабного вторжения выступил с осуждением российской агрессии и вступил в киевское ТРО.

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