В Киеве заминировали все ТРЦ: что происходит (видео)

Киевляне сообщают о минировании ТЦ "XIT Mall" на проспекте Победы в Киеве. Людей эвакуируют из помещения.

Как рассказали сайту ТСН.ua в полиции Киева, 29 декабря поступило сообщение о минировании в Киеве ряд объектов и ТРЦ.



"Поступило сообщение о минировании ряда объектов в столице и ТРЦ. На места выехали для проверки взрывотехники и кинологи. Количество объектов неизвестно, поэтому придется проверять все", — рассказали нам в полиции Киева.

Напомним, в результате массированной ракетной атаки России 29 декабря, 40% жителей Киева остались без света.

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