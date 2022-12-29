У Києві замінували всі ТРЦ: що відбувається (відео)

Кияни повідомляють про мінування ТЦ "XIT Mall" на проспекті Перемоги в Києві. Людей евакуйовують з приміщення.

Як розповіли сайту ТСН.ua в поліції Києва, 29 грудня надійшло повідомлення про мінування в Києві низку об’єктів та ТРЦ.



"Надійшло повідомлення про мінування ряду об’єктів в столиці та ТРЦ. На місця виїхали для перевірки вибухо-техніки та кінологи. Кількість об’єктів не відома, тому доведеться перевіряти усі", - розказали нам в поліції Києва.

Нагадаємо, внаслідок масованої ракетної атаки Росії 29 грудня, 40% мешканців Києва залишилися без світла.

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