Категорія
Гламур
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Король жахів" Стівен Кінг побажав миру в Україні прийдешнього 2023 року

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
401
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Король жахів" Стівен Кінг побажав миру в Україні прийдешнього 2023 року

Стівен Кінг / Фото: Associated Press

Письменник відповів на запитання про найбільшу мрію в новому році.

Всесвітньо відомий американський письменник Стівен Кінг побажав українцям миру прийдешнього 2023 року.

"Король жахів" відповів на запитання свого колеги, автора детективів Дона Вінслоу, який поцікавився у своїх підписників у Twitter про їхню найбільшу персональну мрію в новому році. Так, свій коментар під дописом залишив і Кінг. 

"Мир в Україні", - коротко відповів на запитання про бажання письменник. 

В коментарях сотні українців подякували письменнику за його підтримку.

Зазначимо, що Стівен Кінг від початку повномасштабної війни підтримав українців та виступив проти російської агресії. Письменник активно коментує події в Україні у своїх соціальних мережах, радіє успіхам ЗСУ та висвітлює злочини РФ. Так, у жовтні Кінг прокоментував удари по Кримському мосту та висміяв росіян.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
401
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація