"Король жахів" Стівен Кінг побажав миру в Україні прийдешнього 2023 року

Письменник відповів на запитання про найбільшу мрію в новому році.

Всесвітньо відомий американський письменник Стівен Кінг побажав українцям миру прийдешнього 2023 року.

"Король жахів" відповів на запитання свого колеги, автора детективів Дона Вінслоу, який поцікавився у своїх підписників у Twitter про їхню найбільшу персональну мрію в новому році. Так, свій коментар під дописом залишив і Кінг.

"Мир в Україні", - коротко відповів на запитання про бажання письменник.

Peace in Ukraine. — Stephen King (@StephenKing) December 29, 2022

В коментарях сотні українців подякували письменнику за його підтримку.

Зазначимо, що Стівен Кінг від початку повномасштабної війни підтримав українців та виступив проти російської агресії. Письменник активно коментує події в Україні у своїх соціальних мережах, радіє успіхам ЗСУ та висвітлює злочини РФ. Так, у жовтні Кінг прокоментував удари по Кримському мосту та висміяв росіян.

Читайте також: