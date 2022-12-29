"Король жахів" Стівен Кінг побажав миру в Україні прийдешнього 2023 року

Письменник відповів на запитання про найбільшу мрію в новому році.
Всесвітньо відомий американський письменник Стівен Кінг побажав українцям миру прийдешнього 2023 року.
"Король жахів" відповів на запитання свого колеги, автора детективів Дона Вінслоу, який поцікавився у своїх підписників у Twitter про їхню найбільшу персональну мрію в новому році. Так, свій коментар під дописом залишив і Кінг.
"Мир в Україні", - коротко відповів на запитання про бажання письменник.
Peace in Ukraine.— Stephen King (@StephenKing) December 29, 2022
В коментарях сотні українців подякували письменнику за його підтримку.
Зазначимо, що Стівен Кінг від початку повномасштабної війни підтримав українців та виступив проти російської агресії. Письменник активно коментує події в Україні у своїх соціальних мережах, радіє успіхам ЗСУ та висвітлює злочини РФ. Так, у жовтні Кінг прокоментував удари по Кримському мосту та висміяв росіян.
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