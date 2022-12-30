В НАТО назвали самый быстрый путь к миру в Украине

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны Альянса продолжать поставки Украине вооружения.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Германию и других союзников поставлять больше оружия Украине. По его мнению, именно военная поддержка Киева — самый быстрый путь к миру.
Об этом сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung.
"Это может звучать парадоксально, но военная поддержка Украины – это самый быстрый путь к миру", – заявил Столтенберг.
По его словам, президента России Владимира Путина нужно было убедить в том, что он не достигнет своей цели – установление контроля над Украиной. Тогда можно было бы найти мирное переговорное решение, гарантирующее выживание Украины как независимого демократического государства.
В то же время, Столтенберг также дал понять, что считает украинские атаки на военные объекты в России вполне законными.
"Каждая страна имеет право защищать себя. Украина тоже", — сказал генсек НАТО.
На вопрос о том, стоит ли Украине предоставить ракеты средней дальности, Столтенберг ответил, что продолжается диалог между союзниками и Киевом относительно конкретных систем.
Ранее бывший глава Министерства иностранных дел Линас Линкявичюс заявил, что Литва не должна каким-либо образом ограничивать помощь Украине, которая должна освободить свои территории от российских оккупантов.
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