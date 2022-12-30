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Украинцев заставят вернуть субсидию: кого именно и почему

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
2161
Время на прочтение
2 мин
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Украинцев заставят вернуть субсидию: кого именно и почему

Фото: УНИАН

В каких случаях могут отказать в оформлении субсидии, а в каких - даже забрать ее, читайте в материале ТСН. Ua

Пенсионный фонд проинформировал, что украинцы, получающие субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг, должны в течение 30 календарных дней с момента изменения обстоятельств, влияющих на назначение помощи, сообщить об этом ПФУ

Обстоятельства, влияющие на назначение субсидии:

  • Изменения в составе зарегистрированных в жилом помещении членов домохозяйств.
  • Изменения перечня полученных жилищно-коммунальных услуг и условий их предоставления.
  • Изменения выполнения коммунальных услуг или создание объединения совладельцев многоквартирного дома
  • Единовременная покупка на сумму свыше 50 тыс. грн.
  • Обретение права собственности на имущество стоимость которого превышает 50 тыс. грн.
  • Приобретение права собственности на все транспортные средства кроме мопеда и прицепа на жилые помещения в городе или поселке городского типа (недвижимость, расположенная в сельской местности, на право получения субсидии не влияет, но сообщать о ее приобретении также нужно).
  • Осуществление сделок по покупке безналичной и/или наличной иностранной валюты, банковских металлов на общую сумму, превышающую 50 тыс. грн в течение 12 месяцев.
  • Получение членом семьи одноразового дохода в сумме, превышающей 25-кратный размер прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц (кроме целевой благотворительной помощи, страховых выплат на медицинскую и социальную помощь, наследства в виде недвижимого имущества, гранта или стипендии для обучения).
  • Открытие депозитного банковского счета или счетов на общую сумму свыше 100 тыс. грн, или приобретение облигации внутреннего государственного займа на сумму свыше 100 тыс. грн.

Обстоятельства, из-за которых могут забрать субсидии:

  • Если получатель скрыл свои действительные доходы и продолжает получать помощь от государства, которое по закону ему не принадлежит.
  • Из-за неуплаты за коммуналку в полном объеме в период более 3 месяцев и долги за нее более 340 тысяч гривен.

Если нарушитель откажется возвращать деньги за выплаченные ему ранее незаконные субсидии, орган, назначивший выплаты, может обратиться в суд с иском о принудительном взыскании средств.

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Дата публикации
Просмотры
2161
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