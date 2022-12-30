В Беларуси назвали две версии падения ракеты на своей территории

В Беларуси заявили, что упавшая вчера в Брестской области ракета может быть "преднамеренной провокацией ВСУ".

В Беларуси выдвинули две версии причин падения ракеты на их территории. По одной из них – это спланированная провокация Вооруженных сил Украины.

Об этом заявил начальник зенитных войск Беларуси Кирилл Казанцев. Соответствующее видео опубликовало Минобороны РБ.

"В Ивановском районе была поражена средствами противовоздушной обороны цель, прилетевшая с украинской стороны. Боевые расчеты отработали штатно. Вместе с тем, по даному инциденту остаются вопросы. И мы рассматриваем две версии: непреднамеренный пуск зенитно-управляемой ракеты ввиду низкой обученности расчета или неисправность ракеты, либо это преднамеренная провокация Вооруженных сил Украины", – сказал Казанцев.

Ракета на территории Беларуси

В четверг, 29 декабря, во время крайней массированной атаки РФ ракета якобы упала на территорию Беларуси. Государственное информационное агентство "Белта", которое считается приближенным к пресс-службе Лукашенко, быстро назвало ракету украинской.

По информации белорусских изданий, ракета была обнаружена в поле в Ивановском районе Брестской области.

В Командовании Воздушных сил ВСУ заявили, что вскоре украинская сторона проведет объективный контроль ситуации и сообщит информацию об этом инциденте.

В то же время, в Минобороны Украины заявили, что падение ракеты на территории Беларуси во время массированного удара может быть российской провокацией, чтобы втянуть эту страну в войну.

По словам советника Офиса президента Алексея Арестовича, украинские специалисты не исключают, что российские войска могли специально запустить свои ракеты так, чтобы "с необходимостью должна была упасть наша ракета на белорусскую территорию, отражая этот удар".

Читайте также: