Беларусь готовится к войне — посол Украины

Угроза нападения белорусских войск на Украину будет, пока армия РФ там, сказал украинский посол.

Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим заявил, что войска РБ и России готовятся к войне. Впрочем, как уверяет посол, белорусский диктатор Александр Лукашенко будет "сопротивляться этому до последнего".

Об этом дипломат сказал в интервью Европейской правде.

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"Беларусь готовится к войне, и это не секрет. В частности, об этом неоднократно Лукашенко говорил. Вопрос заключается в другом – к какой войне готовится Беларусь? Официальные чиновники говорят, что они собираются защищаться, и ни на кого не собираются нападать", — сказал Кизим.

Он подчеркнул, что присутствие российских военных в Беларуси — это главный риск. Пока оккупационные войска будут находиться на территории РБ, будет существовать угроза наступления на Украину.

"Но вы же понимаете: когда мы говорим об угрозе со стороны Беларуси, то речь идет не только о белорусской армии. Вторжение 24 февраля произошло с территории Беларуси, хотя это были российские войска. Поэтому наличие российских войск на территории Беларуси – главный риск. Я говорил. это с самого начала: "Сколько там будут присутствовать войска РФ, столько будет оттуда существовать угроза", — отметил он.

Угроза наступления из Беларуси

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что уровень угрозы наступления со стороны Беларуси растет. Но, как уверяет украинское военное руководство, ВСУ следят за ситуацией и принимают необходимые меры.

Между тем, министр обороны Алексей Резников отмечает, что риск участия военнослужащих вооруженных сил Беларуси в повторной попытке наступления на Украину этой зимой существует. Впрочем, это не в интересах руководства республики.

Глава украинского разведки Кирилл Буданов считает, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко боится непосредственно вступать в войну против Украины и не допустит этого.

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