Лукашенко боится вступать в войну против Украины – Буданов

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов считает, что самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко боится непосредственно вступать в войну против Украины и не допустит этого.

Об этом он заявил в интервью BBC.

Буданов рассказал, что РФ пытается заставить Украину переместить войска с полей сражений на север. Недавно поезд с российскими солдатами остановился у белорусско-украинской границы, но через несколько часов вернулся назад.

"Они делали это открыто днем, чтобы все это видели", — сказал Буданов, добавив, что пока не видит никаких признаков подготовки вторжения из Беларуси.

Буданов напомнил, что, в частности, он лично неоднократно прогнозировал, что белорусские войска привлекаться к вторжению в Украину не будут, до сих пор этого не произошло. Российский диктатор Владимир Путин продолжает давить на Лукашенко, чтобы вынудить его воевать против Украины.

Угроза из Беларуси

Командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев отмечает, что уровень военной угрозы со стороны Беларуси растет. Но ВСУ следят за ситуацией и принимают необходимые меры.

Между тем, министр обороны Алексей Резников отмечает, что риск участия военнослужащих вооруженных сил Беларуси в повторной попытке наступления на Украину этой зимой существует. Однако это не в интересах руководства республики.

19 декабря президент России Владимир Путин впервые за три года прибыл в Минск для участия в переговорах с Александром Лукашенко с глазу на глаз, а также в более широком формате с участием чиновников обеих стран. Также в Минск прибыли российский министр обороны Сергей Шойгу и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Беларусь с первых дней войны поддерживает Россию: это государство предоставило свою территорию для наступления и передает оружие РФ.

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