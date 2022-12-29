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В российском Энгельсе раздались взрывы (фото, видео)

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
3857
Время на прочтение
1 мин
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В российском Энгельсе раздались взрывы (фото, видео)

Утром в российском городе Энгельс, где Россия размещала стратегическую авиацию для атак по Украине, раздались взрывы.

В городе, расположенном примерно в 600 км от украинской границы, вероятно, сработала система ПВО.

Об этом местные сообщают в Сети.

Взрывы на авиабазе "Энгельс" под Саратовым

Предыдущий раз в ночь на 26 декабря на российской авиабазе "Энгельс" уже второй раз за месяц раздавались взрывы. Именно оттуда для ракетных массированных обстрелов Украины вылетают российские стратегические бомбардировщики. В Минобороны РФ тогда заявили, что погибли три российских военных, но техника якобы не пострадала.

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Дата публикации
Просмотры
3857
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