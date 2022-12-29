Лукашенко боїться вступати у війну проти України – Буданов

Очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов вважає, що самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко боїться безпосередньо вступати у війну проти України і не допустить цього.

Про це він заявив в інтерв’ю BBC.

Буданов розповів, що РФ намагається змусити Україну перемістити війська з полів битв на північ. Нещодавно потяг із російськими солдатами зупинився поблизу білорусько-українського кордону, але через кілька годин повернувся назад.

"Вони робили це відкрито вдень, щоб усі це бачили", — сказав Буданов, додавши, що поки не бачить жодних ознак підготовки вторгнення з Білорусі.

Буданов нагадав, що, зокрема, він особисто неодноразово прогнозував, що білоруські війська залучатися до вторгнення до України не будуть, і досі цього не сталося. Російський диктатор Володимир Путін продовжує тиснути на Лукашенка, щоб примусити його воювати проти України.

Загроза з Білорусі

Командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв наголошує, що рівень воєнної загрози з боку Білорусі зростає. Але ЗСУ слідкують за ситуацією і вживають необхідних заходів.

Тим часом міністр оборони Олексій Резніков зауважує, що ризик участі військовослужбовців збройних сил Білорусі в повторній спробі наступу на Україну цієї зими існує. Однак це не в інтересах керівництва республіки.

19 грудня президент Росії Володимир Путін вперше за три роки прибув до Мінська для участі в переговорах з Олександром Лукашенком віч-на-віч, а також у ширшому форматі за участі урядовців обох країн. Також до Мінська прибули російський міністр оборони Сергій Шойгу та російський міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Білорусь від перших днів війни підтримує Росію: ця держава надала свою територію для наступу та передає РФ зброю.

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