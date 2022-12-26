Беларусь может предоставить РФ до 15 тысяч военных: эксперт рассказал, пойдет ли на это Лукашенко

Лукашенко понимает, что в случае вступления в войну, Беларусь превратится в военную цель.

Директор Инициативы Центр Европейской Устойчивости в Берлине Сергей Сумленный считает, что Беларусь может дать России около 15 тысяч военных, но Лукашенко не пойдет на это.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Киев".

"15 тысяч человек – это достаточно много. Ими можно разминировать минное заграждение, отвлекать украинскую артиллерию и т.д. Но Лукашенко это не может сделать, потому что он понимает, что после этого он вообще не сможет оставаться президентом Беларуси. Поэтому он будет обещать дальше россиянам делать все, что угодно. И будет давать им все, что может", — отметил Сумленный.

Более того, он подчеркнул, что Лукашенко понимает, что в случае вступления в войну, Беларусь превратится в военную цель.

"Но Лукашенко понимает, что если Беларусь присоединится к этому вторжению, то превратится в военную цель. И вот Беларусь можно будет бомбить Хаймарсами, потому что Беларусь – не ядерное государство. В отличие от России. Главные предприятия Беларуси в радиусе достижения Хаймарсов, даже не выдвигая их к границе", — сказал директор Инициативы Центра Европейской Устойчивости в Берлине.

Угроза со стороны Беларуси

Напомним, ранее белорусский оппозиционер, советник Светланы Тихановской Франак Вячорка заявил, что диктаторы Путин и Лукашенко пока не готовы открывать второй фронт и бросать белорусских военных на войну в Украине, ведь боятся протестов.

В то же время, российский политический аналитик, доктор исторических наук, профессор Валерий Соловей считает, что Путин хочет использовать Беларусь, чтобы ударить с ее территории по маршрутам поставки оружия в Украину с Запада.

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