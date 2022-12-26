Украина может достать до Москвы — генерал Маломуж

Украина может достать не только до Энгельса, на аэродроме которого в эту ночь раздались взрывы, но и до Москвы.

Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж заявил, что теперь действия россиян не будут безнаказанны, ОПК Украины наращивает ресурс по БПЛА и дальнобойным ракетным комплексам

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".



"На сегодняшний день наш оборонно-промышленный комплекс уже установил линейки по производству дальнобойных ракетных комплексов, которые бьют до 1000 км, и самое главное, это БПЛА (беспилотный летательный аппарат – ред.), которые действительно сегодня летят и до 600 км, и до 800 км, и до 1 200 км. Мы можем доставать не только до Энгельса, но и Москвы, и дальше. Поэтому, ОПК Украины продолжает наращиваться этот ресурс", — подчеркнул генерал армии Украины.

Что известно о взрывах в Энгельсе

В ночь на 26 декабря на российской авиабазе в Энгельсе в Саратовской области прогремели взрывы. В РФ заявляют, что был сбит беспилотник, в результате погибли три человека и ранены четыре человека.

В телеграмм-канале Baza утверждают, что после успешного сбивания БПЛА начался пожар, охвативший 120 квадратных метров. Туда были направлены спасатели и пожарные. Помимо погибших, также пишут о госпитализации четырех раненых.

Впервые атака на авиабазу Энгельс произошла тремя неделями ранее. 5 декабря на двух российских аэродромах раздались взрывы: на авиабазе в Энгельсе и на аэродроме "Дягилево" в Рязанской области. В результате атаки по Энгельсу получили повреждения два бомбардировщика-ракетоносца Ту-95. Минобороны РФ подтвердило удар по военным аэродромам и заявило о запуске реактивных беспилотников.

Военный аэродром "Энгельс" – в чем важность этой авиабазы

На военном аэродроме "Энгельс" в Саратовской области расположена база стратегической авиации РФ, входящей в ядерную триаду. На авиабазе базируются стратегические бомбардировщики Ту-95, способные нести ядерные боеприпасы. Также именно с этой базы российские войска наносят массированные ракетные удары.

Горы-горы ясно: мощный "хлопок" преследует россиян

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