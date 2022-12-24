В России сгорел дом для престарелых: погибло 20 человек.

В России произошел пожар в здании частного дома престарелых.
Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.
Предварительная площадь пожара составила 180 "квадратов", сообщили в МЧС России
Двухэтажное здание в Кемерово, где располагался сгоревший дом престарелых, сильно пострадало - второй этаж сгорел и обрушился.
Пострадали 6 человек, 2 из них - с ожогами в тяжелом состоянии.
Глава Кузбасса после пожара в частном доме престарелых в Кемерово, где погибли 20 человек, заявил, что в регионе за неделю проверят все такие учреждения - в первую очередь частные.
Потом спасатели завершили разбор завалов на месте ЧП в Кемерово.
Пожары и взрывы в России
В ночь на 9 декабря случился большой пожар в крупном торговом комплексе "Мега Химки", расположенном на Ленинградском шоссе у границы Москвы и Московской области.
Тем временем в российской Перми 30 ноября горела ТЭЦ-9, обеспечивающая энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и являющаяся одним из основных источников тепла для большой части города
Также в России также произошли взрывы на аэродромах.
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