В России произошел пожар в здании частного дома престарелых.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Предварительная площадь пожара составила 180 "квадратов", сообщили в МЧС России

Двухэтажное здание в Кемерово, где располагался сгоревший дом престарелых, сильно пострадало - второй этаж сгорел и обрушился.

Пострадали 6 человек, 2 из них - с ожогами в тяжелом состоянии.

Глава Кузбасса после пожара в частном доме престарелых в Кемерово, где погибли 20 человек, заявил, что в регионе за неделю проверят все такие учреждения - в первую очередь частные.

Потом спасатели завершили разбор завалов на месте ЧП в Кемерово.

Пожары и взрывы в России

В ночь на 9 декабря случился большой пожар в крупном торговом комплексе "Мега Химки", расположенном на Ленинградском шоссе у границы Москвы и Московской области.

Тем временем в российской Перми 30 ноября горела ТЭЦ-9, обеспечивающая энергоснабжение нефтеперерабатывающего производства и являющаяся одним из основных источников тепла для большой части города

Также в России также произошли взрывы на аэродромах.

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