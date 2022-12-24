У Росії згорів будинок для людей похилого віку: загинуло 20 осіб

У Росії сталася пожежа у будівлі приватного будинку для людей похилого віку.
Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.
Попередня площа пожежі склала 180 "квадратів", повідомили у МНС Росії.
Двоповерхова будівля в Кемерово, де розташовувався згорілий будинок для людей похилого віку, сильно постраждала — другий поверх згорів і обвалився.
Постраждали 6 людей, 2 з них – з опіками у тяжкому стані.
Глава Кузбасу після пожежі в приватному будинку для літніх людей у Кемерово, де загинули 20 людей, заявив, що в регіоні за тиждень перевірять усі такі установи — насамперед приватні.
Потім рятувальники завершили розбір завалів на місці НП у Кемерово.
Пожежі та вибухи в Росії
У ніч проти 9 грудня сталася велика пожежа у великому торговому комплексі "Мега Хімки", розташованому на Ленінградському шосе біля кордону Москви та Московської області.
Тим часом у російській Пермі 30 листопада горіла ТЕЦ-9, що забезпечує енергопостачання нафтопереробного виробництва та є одним з основних джерел тепла для великої частини міста.
Також у Росії також сталися вибухи на аеродромах.
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