Астрологічний прогноз на 24 грудня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день ідеальний для будь-яких починань – коли, як цього разу, він випадає на вихідний? Вони стосуються домашніх справ – наприклад, будівництва, ремонту чи – хоча б – генерального прибирання. У професійному сенсі можна і потрібно обмірковувати нові плани і акумулювати сили для їх виконання.

Символ дня: Риба Кіт.

Стихія дня Земля.

Щасливе число дня: 2.

Щасливий колір: шоколадний, коричневий, каштановий.

Щасливі камені дня: переливчастий агат, жадеїт.

За яку частину тіла відповідає: ротова порожнина, зуби.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього місячного дня, як правило, нетривалі, проте запускати їх не слід. Небажано звертатися до стоматолога – лікування зубів сьогодні на користь не піде.

Харчування дня: можна починати постувати, голодувати та підбирати нову – ефективну – дієту.

Сни дня: незважаючи на те, що сновидіння нинішнього дня речами практично не бувають, проте зовсім ігнорувати їх не варто: вони можуть містити цінну підказку щодо того, як вчинити життєву ситуацію, що склалася.

Стрижка дня: від стрижки краще відмовитись.

Афоризм дня: "Добро не наука, воно – дія" (Ромен Роллан).

Ангел-охоронець дня: Альвасар – віщує перемогу у всіх сферах життя.

Магія і містика дня: можна читати змови і проводити обряди, що позбавляють пороблення і пристріту.

Табу дня: не можна виявляти агресію стосовно оточення, навіть якщо воно на неї напрошуватимуться.

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