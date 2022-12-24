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Астрологический прогноз на 24 декабря

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
169
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 24 декабря

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день идеален для любых начинаний – когда, как в этот раз, он выпадает на выходной? Они касаются домашних дел – например, строительства, ремонта или – хотя бы – генеральной уборки. В профессиональном отношении можно – и нужно – обдумывать новые планы и аккумулировать силы для их выполнения. 

Символ дня: Рыба-Кит. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: шоколадный, коричневый, каштановый. 

Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит. 

За какую часть тела отвечает: ротовая полость, зубы. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот лунный день, как правило, непродолжительны, тем не менее запускать их не следует. Нежелательно обращаться к стоматологу – лечение зубов сегодня на пользу не пойдет. 

Питание дня: можно начинать поститься, голодать и подбирать новую – эффективную – диету. 

Сны дня: несмотря на то, что сновидения нынешнего дня вещими практически не бывают, тем не менее совсем игнорировать их не стоит: они могут содержать ценную подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Афоризм дня: "Добро не наука, оно – действие" (Ромен Роллан).

Ангел-хранитель дня: Альвасар – предвещает победу во всех сферах жизни. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить обряды, избавляющие от порчи и сглаза. 

Табу дня: нельзя проявлять агрессию по отношению к окружающим, даже если они будут на нее напрашиваться. 

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Дата публикации
Просмотры
169
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