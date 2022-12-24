Астрологический прогноз на 24 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день идеален для любых начинаний – когда, как в этот раз, он выпадает на выходной? Они касаются домашних дел – например, строительства, ремонта или – хотя бы – генеральной уборки. В профессиональном отношении можно – и нужно – обдумывать новые планы и аккумулировать силы для их выполнения.

Символ дня: Рыба-Кит.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: шоколадный, коричневый, каштановый.

Счастливые камни дня: агат переливчатый, жадеит.

За какую часть тела отвечает: ротовая полость, зубы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот лунный день, как правило, непродолжительны, тем не менее запускать их не следует. Нежелательно обращаться к стоматологу – лечение зубов сегодня на пользу не пойдет.

Питание дня: можно начинать поститься, голодать и подбирать новую – эффективную – диету.

Сны дня: несмотря на то, что сновидения нынешнего дня вещими практически не бывают, тем не менее совсем игнорировать их не стоит: они могут содержать ценную подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Афоризм дня: "Добро не наука, оно – действие" (Ромен Роллан).

Ангел-хранитель дня: Альвасар – предвещает победу во всех сферах жизни.

Магия и мистика дня: можно читать заговоры и проводить обряды, избавляющие от порчи и сглаза.

Табу дня: нельзя проявлять агрессию по отношению к окружающим, даже если они будут на нее напрашиваться.

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