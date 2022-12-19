Зодиакальный гороскоп на 2023 год для всех 12 знаков

Год Черного Водяного Кролика или Кота – это две ипостаси одного тотема китайского гороскопа – по мнению астрологов, будет резко отличаться от предыдущего. Считается, что он принесет нам долгожданный покой, отдых от битв – как в переносном, так и, увы, в прямом смысле – и возможность получить удовольствие от уюта и комфорта собственного, а не чужого, пусть даже и очень удобного, дома. Тем не менее каждого из нас интересует, что в наступающем году ждет именно его – на что ему надеяться, к чему готовиться.

О том, что ждет в наступающем году все знаки Зодиака, рассказывает астропсихолог Валентина Виттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

Фото: Credits

Овнам – как самому пылкому и чувственному знаку – звезды советуют сосредоточиться на любви, тем более что для этого будут созданы все необходимые условия. Больше всего повезет тем из них, кто пока еще не нашел свою вторую половинку – в наступающем году они познакомятся с человеком, которого смогут назвать любовью всей свой жизни. Представители знака, давно и успешно состоящие в отношениях, смогут сделать их еще прочнее и счастливее, если, конечно, их не уведет на сторону неожиданный роман. В любом случае только от самих Овнов зависит, как – счастливо или не очень – сложится их личная жизнь.

Телец (21.04 – 21.05)

Фото: Credits

Тельцы вполне могут рассчитывать на удачу, если и не во всех, то во многих сферах жизни. Лучше всего пойдут дела в финансовом отношении: заработков будет достаточно для того, чтобы оплатить не только необходимое, но и роскошь, без которой представители знака чувствуют себя некомфортно. Главное – не бояться резких перемен, которые часто выбивают их из привычной колеи, заставляя мыслить и действовать не так, как они привыкли, а в зависимости от обстоятельств. Научившись держать "нос по ветру", Тельцы смогут не только приспособиться к жизненным переменам, но и получить от них удовольствие.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Фото: Credits

Близнецы должны быть готовы к тому, что некоторые их тайны станут известны тем, от кого они, собственно, их и скрывали – например, близких людей или коллег. Для кого-то такой жизненный поворот стал был серьезной проблемой, но представители данного знака не только смогут выйти из сложившейся ситуации без репутационных потерь, но и обретут какую-то моральную выгоду, главное – прислушаться к предупреждению звезд. За помощью в случае необходимости необходимо обращаться к друзьям: несмотря на то, что Близнецы в последнее время делали все для того, чтобы отвадить их от себя, именно они окажут им необходимую поддержку.

Рак (22.06 – 22.07)

Фото: Credits

Раки почувствуют, что жизнь налаживается – из их знака наконец-то выйдет Черная Луна, которая всерьез осложняла им существование, особенно в том, что касалось профессиональной деятельности и авторитета – в последнее время они получали слишком много "уколов" в эту область. Теперь же положение постепенно начнет выравниваться – появится возможность карьерного прорыва, о чем представители знака так долго мечтали, а следом улучшится материальное благополучие. Главное, не лениться, а активно работать на достижение цели, прилагая максимум усилий для того, чтобы сказка стала былью.

Лев (23.07 – 21.08)

Фото: Credits

Львам звезды обещают яркие и неповторимые события во всем, что касается любви, семьи и творчества, но им стоит обратить внимание на Черную Луну, которая на девять месяцев обоснуется в их знаке – он вполне может сделать отношения непростыми, а путь к славе и успеху – поэтапным и извилистым. Главное для них в наступающем году – не рубить сплеча, а тщательно взвешивать каждое решение, какой бы сферы жизни и деятельности оно ни касалось. Важно помнить, что в реальности все может оказаться совсем не так, как может показаться на первый – и даже на второй – взгляд, а вернуть ситуацию обратно будет невозможно.

Дева (22.08 – 23.09)

Фото: Credits

Девам звезды советуют обратить внимание на сферу недвижимости – именно тут в наступающем году их ждут самые интересные события, которые, что немаловажно, принесут солидную прибыль. В зависимости от насущной необходимости в это время представителям знака можно – и нужно – продавать или покупать дома, квартиры и земельные участки: в любом случае им удастся провести сделку с серьезной выгодой для себя. Причем в каждом случае, принимая решение, нужно руководствоваться не только доводами разума, но и интуицией, которой Девы, как правило, не доверяют – пора менять привычные "правила игры".

Весы (24.09 – 23.10)

Фото: Credits

Весы почти весь год будут находиться в центре всеобщего внимания, что вряд ли придется им по душе – они предпочли бы оставаться в тени и не "светить" стороны жизни, которые предназначены для личного пользования. Но делать нечего – обстоятельства сложатся таким образом, что им придется выходить в люди и, насколько это возможно, блистать в обществе – как профессиональном, так и светском. А вот участия в судебных процессах, куда их захотят привлечь в качестве свидетелей, представителям знака лучше избегать: серьезного вреда они представителям знака не принесут, зато времени и нервов отнимут слишком много.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Фото: Credits

Скорпионы постепенно сбросят с плеч тяжесть – разумеется, преимущественно в моральном смысле – накопившуюся у них за уходящий в прошлое год. Надо признать, что жизнь их не баловала, но они оказались крепкими орешками – не сдались, несмотря ни на какие испытания. Судьба любит стойких, поэтому представители знака вполне могут рассчитывать на подарки с ее стороны – улучшение наступит во всех жизненных сферах, а какую из них сделать приоритетной, зависит от самих Скорпионов, но звезды предполагают, что они выберут свою семью: события последнего времени показали, какую огромную ценность она для них имеет.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Фото: Credits

Стрельцам звезды настоятельно рекомендуют обратить внимание на профессиональную сферу, в которой именно в это время важную роль начнет играть хобби, особенно если оно связано с творчеством. Найдутся люди, которые обратят внимание на произведения, которые выходят из-под их рук, и вложат деньги в раскрутку, что сделает представителей знака профессионально востребованными, а со временем – и состоятельными. Разве не об этом они мечтали в последнее время? Немало приятных минут принесут дети – они окажутся не менее талантливыми, чем их родители. Не стоит Стрельцам забывать и о любви, которая, как всегда, нечаянно нагрянет.

Козерог (22.12 – 20.01)

Фото: Credits

Козерогам, хотят они того или нет, необходимо будет сосредоточиться на делах ближайшего круга – семьи и друзей. Они долго пренебрегали интересами этих людей, занимаясь исключительно работой, неудивительно, что пришло время "платить по счетам". Впрочем, общение с родными людьми и решение их проблем окажется не таким утомительным, как представители знака себе это представляли, напротив, они поймут, как много теряли, отказывая им – разумеется, по уважительным причинам – в своем внимании. Забот потребует и собственный дом, который в результате приложенных усилий станет по-настоящему уютным и комфортным.

Водолей (21.01 – 18.02)

Фото: Credits

Водолеям, в отличие от других знаков зодиакального круга, на покой – даже относительный – рассчитывать не приходится: в их жизни продолжатся серьезные и во многом судьбоносные события. Не стоит переживать по этому поводу – значит, пришло время ломать старое, чтобы на его месте возвести новое. Такой процесс может быть неприятным и даже болезненным, но он необходим – во имя будущего, которое в этом году можно построить собственными руками – именно таким, какое нужно. Важный навык, который пригодится Водолеям в это время – умение прощать: с тяжестью обид на плечах им вряд ли удастся всерьез преуспеть.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Фото: Credits

Рыбам во всех сферах профессиональной деятельности и личной жизни звезды рекомендуют ориентироваться на заграницу. На работе лучше всего устанавливать и развивать контакты с зарубежными партнерами, а знакомство с солидным и импозантным иностранцем со временем вполне может привести к официальному оформлению отношений. Отдыхать – если, конечно, выпадет такая возможность – тоже лучше за пределами своей страны: отдых предполагает спокойствие и комфорт, а там им смогут обеспечить в полном объеме и на самом высоком уровне. Тем не менее всерьез обустраивать жизнь нужно дома – его энергии максимально благоприятны для Рыб.

Читайте также: