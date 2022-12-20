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Новогодние праздники: как будут работать банки

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Новогодние праздники: как будут работать банки

Фото: УНИАН

Нацбанк определил регламент работы и банковскую систему.

Поскольку на период военного положения в Украине отменены праздничные выходные, то в банковской системе 30-31 декабря 2022-го и 1-2 января 2023-го не будет долгого перерыва в работе.

Как будет работать банковская система, сообщила пресс-служба НБУ.

30 декабря 2022 года

Система электронных платежей будет работать до 24:00. Валютный рынок, а также другие системы Нацбанка работают в обычном режиме.

31 декабря 2022 года

Банковский день в СЭП открывается датой 2 января 2023 года. Межбанковские платежные операции через СЭП осуществляются до 15:00 датой банковского дня 2 января 2023 года. НБУ не осуществляет валютные интервенции на валютном рынке Украины.

31 декабря 2022-го и 1 января 2023-го

Банки   самостоятельно будут принимать решение по осуществлению валютных операций по покупке и продаже безналичной иностранной валюты. Но наличный валютный рынок работает в обычном режиме.

1 января 2023 года

Прием начальных платежей в СЭП начинается в 9:00. Межбанковские платежные операции через СЭП производятся датой банковского дня 2 января 2023 года.

2 января 2023 года

Банковская система Украины, валютный рынок Украины, СЭП, депозитарий НБУ работают в обычном режиме.

Напомним, экономист и преподаватель Киево-Могилянской бизнес-школы Алексей Геращенко считает, что в Украине курс доллара 2023 года будет стабильным, поскольку Запад еще как минимум год не будет снижать объемы финансовой помощи.

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Дата публикации
Просмотры
463
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