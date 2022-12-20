Новорічні свята: як будуть працювати банки

Нацбанк визначив регламент роботи та банківської системи.
Оскільки на період воєнного стану в Україні скасовано святкові вихідні, то у банківській системі 30-31 грудня 2022-го та 1-2 січня 2023-го не буде довгої перерви в роботі.
Як працюватиме банківська система, повідомила пресслужба НБУ.
30 грудня 2022 року
Система електронних платежів буде працювати до 24:00. Валютний ринок, а також інші системи Нацбанку працюють у звичайному режимі.
31 грудня 2022 року
Банківський день у СЕП відкривається датою 2 січня 2023 року. Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються до 15:00 датою банківського дня 2 січня 2023 року. НБУ не здійснює валютних інтервенцій на валютному ринку України.
31 грудня 2022-го та 1 січня 2023-го
Банки самостійно будуть ухвалювати рішення щодо здійснення валютних операцій з купівлі та продажу безготівкової іноземної валюти. Але готівковий валютний ринок працює у звичайному режимі.
1 січня 2023 року
Приймання початкових платежів до СЕП розпочинається о 9:00. Міжбанківські платіжні операції через СЕП здійснюються датою банківського дня 2 січня 2023 року.
2 січня 2023 року
Банківська система України, валютний ринок України, СЕП, депозитарій НБУ працюють у звичайному режимі.
Нагадаєм, економіст та викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Олексій Геращенко вважає, що в Україні курс долара 2023 року буде стабільним, оскільки Захід ще щонайменше рік не знижуватиме обсяги фінансової допомоги.
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