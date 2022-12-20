Стало відомо, яка ситуація зі світлом у Львівській області

У Львівській області, як в інших регіонах України, через регулярні масовані обстріли РФ спостерігається складна ситуація із електропостачанням.

Про це повідомляє голова ОВА Максим Козицький.

За його словами, наразі 50% споживачів Львівщини можуть одночасно користуватися електроенергією.

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"На сьогодні ліміти, які довів диспетчер енергосистеми, покривають близько 50% від потреб області. Тобто, одночасно користуватися електроенергією можуть не більше ніж половина споживачів Львівщини", - пише очільник ОВА.

Він також додав, що поліція області за добу опрацювала 1336 звернень щодо підозрілих людей та об’єктів.

Крім того, Козицький попередив про шахраїв, які надсилають листи з проханням "пожертвувати кошти на ЗСУ", але насправді вони видурюють кошти.

"Цього разу від імені голови Дрогобицької РВА Степана Кулиняка. Це неправдива інформація, зборів від Львівської ОВА чи районних РВА ніхто не проводить", - наголосив Козицький.

Нагадаємо, Київ через масовані регулярні обстріли РФ отримує лімітований обсяг електропостачання. У столиці станом на ранок 20 грудня знову діють аварійні відключення світла.

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