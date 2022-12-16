Що буде з курсом долара в Україні 2023 року: думка економіста

В Україні курс долара 2023 року буде стабільним, оскільки Захід ще щонайменше рік не знижуватиме обсяги фінансової допомоги.

Таку думку висловив економіст, викладач Києво-Могилянської бізнес-школи Олексій Геращенко в інтерв'ю ТСН.ua.

"Курс долара у нас стабільний на ринку, і на готівковому, тому що нам допомагають. Нам вливають серйозні суми фінансової допомоги, кредитної допомоги, за рахунок цього курс тримається на доволі стабільному рівні", - зазначив економіст.

Як пояснив Геращенко, ключові чинники впливу на курс - політичні:

"Як це працює? Нам потрібна валюта для того, щоб оплатити весь імпорт, який сюди йде - паливо, газ, споживчі товари і таке інше. І ми цього купуємо набагато більше, ніж продаємо за кордон, тому що економіка під час війни не працює так, як мала б. Відповідно, в нас є великий дефіцит, який закривається фінансовою допомогою і дозволяє мати курс на доволі стабільному рівні. Але фінансова допомога - це політика. Країни мають дійти консенсусу - наприклад, давайте ми виділимо Україні від Євросоюзу 18 мільярдів. А хтось каже - а давайте не будемо виділяти. Вони місяць це питання можуть мусолити, і за рахунок цього курс буде коливатися. Відповідно, курс починає рости, тому що попит на валюту зріс, а пропозиції немає".

Проте експерт висловив переконання, що "якщо нас продовжать підтримувати в 2023 році, то в фінансовій сфері проблем не буде".

На запитання, чи може Захід "втомитися" від України і зменшити обсяги допомоги, Геращенко відповів:

"Вони дійсно можуть втомитися. Якщо уявити себе поляком, німцем, американцем, досить складно тобі пояснити, чого це мають бути витрачені кошти не на твою дитину, не на дорогу, яка йде біля твого будинку, а ці кошти мають піти в Україну... Ця втома може настати. Я думаю, в нас є ще 2023 рік, коли ми не матимемо великих проблем, а в 2024 році починаються передвиборчі баталії, і питання фінансової допомоги Україні звичайно також там буде стояти. Але я думаю, що рік в нас ще є".

Раніше консенсус-група Focus Economics спрогнозувала, що оптимальний курс долара в 2023-2024 роках буде перебувати на рівні 40,20-40,40 грн за долар. За найгіршого сценарію курс долара може досягнути 51 грн.

Нагадаємо, що Нацбанк України від 21 липня 2022 року зафіксував офіційний курс на рівні 36,57 грн за долар.

Голова комітету Верховної Ради з питань податкової та фінансової політики Данило Гетманцев прогнозує, що фіксований курс долара в Україні до кінця року навряд чи зміниться.

Читайте також: