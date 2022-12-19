Зодіакальний гороскоп на 2023 рік для всіх 12 знаків

Рік Чорного Водяного Кролика чи Кота – це дві іпостасі одного тотема китайського гороскопа – на думку астрологів, різко відрізнятиметься від попереднього. Вважається, що він принесе нам довгоочікуваний спокій, відпочинок від битв – як уявних, так і, на жаль, реальних – і можливість отримати задоволення від затишку та комфорту власного, а не чужого, хай навіть дуже зручного, будинку. Проте кожного з нас цікавить, що наступного року чекає саме на нього – на що йому сподіватися, до чого готуватися.

Про те, що чекає наступного року всі знаки зодіаку, розповідає астропсихологиня Валентина Віттрок.

Овен (21.03 – 20.04)

Фото: Credits

Овнам – як найпалкішому та найчуттєвішому знаку – зірки радять зосередитися на коханні, тим більше, що для цього будуть створені всі необхідні умови. Найбільше пощастить тим із них, хто ще не знайшов своєї другої половинки – наступного року вони познайомляться з людиною, яку зможуть назвати коханням усього свого життя. Представники знака, які давно й успішно перебувають у стосунках, зможуть зробити їх ще міцнішими і щасливішими, якщо, звісно, їх не поведе в бік несподіваний роман. У будь-якому разі, лише від самих Овнів залежить, як – щасливо чи не дуже – складеться їхнє особисте життя.

Телець (21.04 – 21.05)

Фото: Credits

Тельці цілком можуть розраховувати на удачу, якщо й не у всіх, то у багатьох сферах життя. Найкраще підуть справи у фінансовому відношенні: заробітків буде достатньо для того, щоб сплатити не лише необхідне, а й розкіш, без якої представники знака почуваються некомфортно. Головне – не боятися різких змін, які часто вибивають їх зі звичної колії, змушуючи мислити та діяти не так, як вони звикли, а залежно від обставин. Навчившись тримати "ніс за вітром", Тельці зможуть не лише пристосуватися до життєвих змін, а й отримати від них задоволення.

Близнята (22.05 – 21.06)

Фото: Credits

Близнята мають бути готовими до того, що деякі їхні таємниці стануть відомі тим, від кого вони, власне, їх і приховували – наприклад, близьких людей чи колег. Для когось такий життєвий поворот став би серйозною проблемою, але представники знака не лише зможуть вийти з ситуації без репутаційних втрат, а й знайдуть якусь моральну вигоду, головне – дослухатися до попередження зірок. По допомогу в разі потреби необхідно звертатися до друзів: незважаючи на те, що Близнята останнім часом робили все для того, щоб відвадити їх від себе, саме вони нададуть їм необхідну підтримку.

Рак (22.06 – 22.07)

Фото: Credits

Раки відчують, що життя налагоджується – з їхнього знака нарешті вийде Чорний Місяць, який серйозно ускладнював їхнє існування, особливо в тому, що стосувалося професійної діяльності та авторитету – останнім часом вони отримували надто багато "уколів" у цій сфері. Тепер становище поступово почне вирівнюватися – з'явиться можливість кар'єрного прориву, про що представники знака так довго мріяли, а потім покращиться матеріальний добробут. Головне, не лінуватися, а активно працювати на досягнення мети, докладаючи максимум зусиль для того, щоб казка стала справжньою.

Лев (23.07 – 21.08)

Фото: Credits

Левам зірки обіцяють яскраві та неповторні події у всьому, що стосується любові, сім'ї та творчості, але їм варто звернути увагу на Чорний Місяць, який на дев'ять місяців влаштується в їхньому знаку – він цілком може зробити стосунки непростими, а шлях до слави та успіху – поетапним і звивистим. Головне для них наступного року – не рубати з плеча, а ретельно зважувати кожне рішення, якої б сфери життя воно не стосувалося. Важливо пам'ятати, що насправді все може виявитися зовсім не таким, як здаватиметься на перший і навіть на другий погляд, а повернути ситуацію назад буде неможливо.

Діва (22.08 – 23.09)

Фото: Credits

Дівам зірки радять звернути увагу на сферу нерухомості – саме тут наступного року на них чекають найцікавіші події, які, що важливо, принесуть вагомий прибуток. Залежно від нагальної потреби, в цей час представникам знака можна – і потрібно – продавати чи купувати будинки, квартири і земельні ділянки: в будь-якому разі їм вдасться провести угоду із серйозною вигодою для себе. Причому в кожному випадку, ухвалюючи рішення, потрібно керуватися не лише доводами розуму, але й інтуїцією, якій Діви зазвичай не довіряють – настав час міняти звичні "правила гри".

Терези (24.09 – 23.10)

Фото: Credits

Терези майже весь рік перебуватимуть у центрі загальної уваги, що навряд чи припаде їм до душі – вони воліли б залишатися в тіні і не "світити" той бік життя, який призначений для особистого користування. Але нічого не поробиш – обставини складуться таким чином, що їм доведеться виходити в люди і, наскільки це можливо, сяяти в суспільстві – як професійному, так і світському. А ось участі в судових процесах, куди їх захочуть залучити як свідків, представникам знака краще уникати: серйозної шкоди вони представникам знака не завдадуть, натомість часу й нервів заберуть надто багато.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Фото: Credits

Скорпіони поступово скинуть з плечей тягар – зрозуміло, переважно в моральному сенсі – накопичений у них за рік, що минає. Треба визнати, що життя не було до них лагідним, але вони виявилися міцними горішками – не здалися, незважаючи на жодні випробування. Доля любить стійких, тому представники знака цілком можуть розраховувати на подарунки з її боку – покращення настане у всіх життєвих сферах, а яку з них зробити пріоритетною – залежить від самих Скорпіонів, та зірки припускають, що вони оберуть свою родину: події останнього часу показали, яку величезну цінність вона для них має.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Фото: Credits

Стрільцям зірки наполегливо рекомендують звернути увагу на професійну сферу, в якій саме в цей час важливу роль посідатиме хобі, особливо якщо воно пов'язане з творчістю. Знайдуться люди, які звернуть увагу на твори, що виходять з-під їхніх рук, і вкладуть гроші в розкручування, що зробить представників знаку професійно затребуваними, а згодом – і багатими. Хіба не про це вони мріяли останнім часом? Чимало приємних хвилин принесуть діти – вони виявляться не менш талановитими, ніж їхні батьки. Не варто Стрільцям забувати і про кохання, яке, як завжди, прийде несподівано.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Фото: Credits

Козорогам, хочуть вони того чи ні, потрібно буде зосередитися на справах найближчого кола – сім'ї та друзів. Вони довго нехтували інтересами цих людей, займаючись виключно роботою, і не дивно, що настав час "сплачувати за рахунками". Втім, спілкування з рідними людьми і вирішення їхніх проблем виявиться не таким виснажливим, як представники знака собі це уявляли, навпаки, вони зрозуміють, як багато втрачали, відмовляючи їм – зрозуміло, з поважних причин – у своїй увазі. Турбот вимагатиме і власний будинок, який внаслідок докладених зусиль стане по-справжньому затишним і комфортним.

Водолій (21.01 – 18.02)

Фото: Credits

Водоліям, на відміну від інших знаків зодіакального кола, на спокій – навіть відносний – розраховувати не доводиться: в їхньому житті продовжаться серйозні та багато в чому доленосні події. Не варто переживати з цього приводу – отже, настав час ламати старе, щоб на його місці звести нове. Такий процес може бути неприємним і навіть болісним, але він необхідний – в ім'я майбутнього, яке цього року можна збудувати власними руками – саме таке, яке потрібне. Важлива навичка, яка стане в нагоді Водоліям у цей час – вміння прощати: з тяжкістю образ на плечах їм навряд чи вдасться всерйоз досягти успіху.

Риби (19.02 – 20.03)

Фото: Credits

Рибам у всіх сферах професійної діяльності та особистого життя зірки рекомендують орієнтуватися на закордон. На роботі найкраще встановлювати та розвивати контакти із закордонними партнерами, а знайомство із солідним та імпозантним іноземцем з часом цілком може призвести до офіційного оформлення стосунків. Відпочивати – якщо, звичайно, випаде така можливість – теж краще за межами своєї країни: відпочинок передбачає спокій і комфорт, а там їм зможуть забезпечити це в повному обсязі та на найвищому рівні. Проте всерйоз облаштовувати життя потрібно вдома – його енергії максимально сприятливі для Риб.

Читайте також: