24 декабря — какой церковный праздник в православном календаре

Какой завтра праздник в церковном календаре и кому молятся верующие – читайте в материале ТСН.ua.
Завтра, 24 декабря, в православном календаре день памяти Даниила Столпника. Родился он в V веке. У его матери долгое время не получалось забеременеть и она много молилась Богу. В возрасте 5 лет Даниила хотели отдать на воспитание в монастырь, но игумен отговорил родителей. В 12 лет мальчик сам захотел стать монахом. Однако тяжелая жизнь не удовлетворяла его, потому что он мечтал о великих подвигах. Тогда узнал Даниил о святом Симеоне, подвизавшемся на столбе. Решил он отправиться к нему и получить благословение.
Проживал Даниил девять лет в развалинах заброшенного языческого храма, однако ни разу ему не далось видеть столб. Святой решил, что это знак Божий, а потому решил возвести столб и на нем подвизаться. В результате он вынес немало испытаний, через которые получил от Господа дар чудотворения. Умер преподобный в возрасте 91 года.
Церковный праздник 24 декабря – день памяти Никона Печерского
Жил Никон Сухой в Киеве в конце XI – начале XII века. Родился в семье богачей. В 1096 году, когда произошло нападение на Киев половцев, он и другие монахи из Киево-Печерской лавры взяли в плен. Родные хотели выкупить своего сына, но Никон отказался.
Он решил, что его страдания угодны Богу, а потому стойко переносил все мучения. Половцы в течение трех лет пытали Никона голодом, насилием и жаждой. В результате он стек кровью и полностью высох. Отсюда и получил свое прозвище.
Приметы 24 декабря
- сколько 24 декабря снега, столько травы будет в мае;
- громко кричат сороки на стужу;
- в дупле белки ютятся – будут сильные морозы;
- вороны не могут найти себе места, кружатся до бури.
Что завтра нельзя делать
Среди наших предков было поверье, что в этот день лучше никуда не выходить из дома. Поэтому обычно раньше ложились спать, чтобы злые силы не мучили.
Что можно делать завтра
В этот день верующие молились святым о здоровье и благополучии. Часто совершали разные обряды, помогавшие защититься от нечистой силы. Например, хоронили в амбаре веники, а доставали их только утром следующего дня, наложив на них крестное знамение трижды.
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