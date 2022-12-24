Враг переполнил больницы на оккупированных территориях: что произошло

Медицинские учреждения на временно оккупированной территории Украины перегружены и не в состоянии справиться с большим количеством раненых российских оккупационных войск.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.



Значительное количество из них умирает так и не дождавшись первоочередной медицинской помощи, в том числе из-за отсутствия персонала и отсутствия необходимого медицинского оборудования и препаратов.



Для недопущения дезертирства легкораненых помещения, в которых они находятся, запираются на металлическую решетку.



В связи с большими потерями командного состава на должности тактического звена назначаются призванные из запаса офицеры, в том числе пенсионный возраст.



Отсутствие у них боевого опыта и некомпетентность вызывают недоверие личного состава и опасения, что управление приведет к еще большим потерям.

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Ситуация на оккупированных территориях: как уничтожают врага

Тем временем во временно оккупированном Скадовске Херсонской области взорвался автомобиль коллаборанта Виталия Булюка. Водитель автомобиля погиб на месте.

Также в оккупированном Мелитополе в Запорожье ВСУ попали в здание, где размещались сотрудники ФСБ России. Они были ликвидированы.

А в оккупированной Кадиевке этой ночью произошел "хлопок". Прилетело в гостиницу, где размещались бойцы ППК "Вагнер".

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