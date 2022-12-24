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Ворог переповнив лікарні на окупованих територіях: що сталося

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
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Час на прочитання
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Ворог переповнив лікарні на окупованих територіях: що сталося

Фото: скриншот

Медичні заклади на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратись із великою кількістю поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. 

Значна кількість з них помирає так і не дочекавшись на першочергову медичну допомогу, у тому числі через брак персоналу та відсутність необхідного медичного обладнання й препаратів.

Для недопущення дезертирства легкопоранених приміщення, в яких вони перебувають, замикаються на металеві ґрати.

У зв’язку з великими втратами командного складу на посади тактичної ланки призначаються призвані із запасу офіцери, зокрема пенсійного віку.

Відсутність у них бойового досвіду та некомпетентність викликають недовіру особового складу та побоювання, що їх управління призведе до ще більших втрат.  

Ситуація на окупованих територіях: як знищують ворога

Тим часом у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль колаборанта Віталія Булюка. Водій автомобіля загинув на місці. 

Також в окупованому Мелітополі на Запоріжжі ЗСУ влучили в будівлю, де розміщувалися співробітники ФСБ Росії. Їх було ліквідовано. 

А в окупованій Кадіївці цієї ночі сталася "бавовна". Прилетіло в готель, де розміщалися бійці ПВК "Вагнер".

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Дата публікації
Перегляди
304
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