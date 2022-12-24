Ворог переповнив лікарні на окупованих територіях: що сталося

Медичні заклади на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратись із великою кількістю поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.
Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.
Значна кількість з них помирає так і не дочекавшись на першочергову медичну допомогу, у тому числі через брак персоналу та відсутність необхідного медичного обладнання й препаратів.
Для недопущення дезертирства легкопоранених приміщення, в яких вони перебувають, замикаються на металеві ґрати.
У зв’язку з великими втратами командного складу на посади тактичної ланки призначаються призвані із запасу офіцери, зокрема пенсійного віку.
Відсутність у них бойового досвіду та некомпетентність викликають недовіру особового складу та побоювання, що їх управління призведе до ще більших втрат.
Ситуація на окупованих територіях: як знищують ворога
Тим часом у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль колаборанта Віталія Булюка. Водій автомобіля загинув на місці.
Також в окупованому Мелітополі на Запоріжжі ЗСУ влучили в будівлю, де розміщувалися співробітники ФСБ Росії. Їх було ліквідовано.
А в окупованій Кадіївці цієї ночі сталася "бавовна". Прилетіло в готель, де розміщалися бійці ПВК "Вагнер".
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