Ворог переповнив лікарні на окупованих територіях: що сталося

Медичні заклади на тимчасово окупованій території України перевантажені та не в змозі впоратись із великою кількістю поранених військовослужбовців російських окупаційних військ.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.



Значна кількість з них помирає так і не дочекавшись на першочергову медичну допомогу, у тому числі через брак персоналу та відсутність необхідного медичного обладнання й препаратів.



Для недопущення дезертирства легкопоранених приміщення, в яких вони перебувають, замикаються на металеві ґрати.



У зв’язку з великими втратами командного складу на посади тактичної ланки призначаються призвані із запасу офіцери, зокрема пенсійного віку.



Відсутність у них бойового досвіду та некомпетентність викликають недовіру особового складу та побоювання, що їх управління призведе до ще більших втрат.

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Ситуація на окупованих територіях: як знищують ворога

Тим часом у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області вибухнув автомобіль колаборанта Віталія Булюка. Водій автомобіля загинув на місці.

Також в окупованому Мелітополі на Запоріжжі ЗСУ влучили в будівлю, де розміщувалися співробітники ФСБ Росії. Їх було ліквідовано.

А в окупованій Кадіївці цієї ночі сталася "бавовна". Прилетіло в готель, де розміщалися бійці ПВК "Вагнер".

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