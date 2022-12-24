В Запорожье раздались взрывы: находитесь в укрытии

Враг в очередной раз атаковал украинский город.

В ночь на 24 декабря в Запорожье прогремели взрывы.

Об этом сообщили в Общественном.

Ранее в области была объявлена воздушная тревога.

"Срочно! Идите к ближайшим к вам укрытиям и находитесь там!", — заявили представители власти.

Не пренебрегайте сообщениями о воздушной тревоге, следите за сообщениями чиновников, находитесь в укрытиях или соблюдайте правила "двух стен".

Ситуация в Запорожье

Напомним, что ранее российские кафиры ударили по селу в Запорожье. Они разрушили дома и памятник на могиле неизвестных солдат.

Также ВСУ ответили оккупантам в Запорожье. При этом было ликвидировано более полусотни российских захватчиков.

К тому же украинские военные устроили "фейерверк" захватчикам в Запорожье.

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