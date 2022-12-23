24 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 24 грудня, в православному календарі день пам’яті Даниїла Стовпника. Народився він в V столітті. У його матері довгий час не виходило завагітніти і вона багато молилася Богу. У віці 5 років Даниїла хотіли віддати на виховання в монастир, але ігумен відрадив батьків. В 12 років хлопчик сам захотів стати ченцем. Однак важке життя не задовільняло його, тому що він мріяв про великі подвиги. Тоді дізнався Даниїл про святого Симеона, який підвизався на стовпі. Вирішив він відправитися до нього і отримати благословення.

Проживав Даниїл дев'ять років у руїнах покинутого язичницького храму, однак жодного разу йому не далося бачення стовпа. Святий вирішив, що це Божий знак, а тому вирішив звести стовп і на ньому подвизатися. В результаті він виніс чимало випробувань, через які отримав він від Господа дар чудотворення. Помер преподобний у віці 91 років.

Церковне свято 24 грудня — день пам'яті Нікона Печерського

Жив Нікон Сухий в Києві в кінці XI - на початку XII століття. Народився у родині багатіїв. 1096 року, коли відбувся напад на Київ половців, він та інші ченці з Києво-Печерської лаври взяли у полон. Рідні хотіли викупити свого сина, але Нікон відмовився.

Він вирішив, що його страждання угодні Богу, а тому стійко переносив всі муки. Половці протягом трьох років катували Нікона голодом, насильством та спрагою. В результаті він стік кров'ю та повністю висох. Звідси і отримав своє прізвисько.

Прикмети 24 грудня

Народні прикмети 24 грудня / Фото: Pexels

скільки 24 грудня снігу, стільки трави буде в травні;

голосно кричать сороки на холоднечу;

в дуплі білки туляться — будуть сильні морози;

ворони не можуть знайти собі місця, кружляють до бурі.

Що завтра не можна робити

Серед наших предків існувало повір'я, що цього дня краще нікуди не виходити з дому. Тому зазвичай раніше лягали спати, щоб злі сили не мучили.

Що можна робити завтра

Цього дня віряни молилися святим за здоров'я та благополуччя. Часто здійснювали різні обряди, які допомагали захиститися від нечистої сили. Наприклад, ховали в коморі віники, а діставали їх лише вранці наступного дня, наклавши на них хресне знамення тричі.

Читайте також: