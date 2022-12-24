У Маріуполі росіяни замалювали мурал триколором

Ще один “подарунок” від росіян - знищений мурал “Мілана”.

Хоча раніше його обіцяли відновити.

Про це пише радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Одразу казав - не буде такого, тому що це проти російського наративу “визволителів”. Хто з нас сказав правду, ми або росіяни - можете побачити самі. Єдині згадки про український Маріуполь залишилась у вигляді напису “Я люблю Маріуполь” та в написах “Маріуполь” на площі Свободи та Грецької площі, вмонтовані в покриття. Все інше знищено", - повідомив він.

Фото: t.me/andriyshTime

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Яка ситуація в Маріуполі

Нагадаємо, що російські окупанти почали паспортизацію населення у тимчасово захопленому Маріуполі. Перші паспорти видали у с. Мангуш в Маріупольському районі.

Також маріупольців просять обмежити пересування містом, яке тимчасово перебуває під контролем окупаційних військ РФ, через стрімке зростання військових патрулів загарбників.

До того ж жителі Маріуполя влаштували голодний бунт через спробу Червоного Хреста скасувати видавання гуманітарної допомоги.

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