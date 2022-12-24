Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Маріуполі росіяни замалювали мурал триколором

Автор
Олена КузьмичОлена Кузьмич
Дата публікації
Перегляди
581
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Маріуполі росіяни замалювали мурал триколором

Фото: Маріупольська міська рада

Ще один “подарунок” від росіян - знищений мурал “Мілана”.

Хоча раніше його обіцяли відновити.

Про це пише радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Одразу казав - не буде такого, тому що це проти російського наративу “визволителів”. Хто з нас сказав правду, ми або росіяни - можете побачити самі. Єдині згадки про український Маріуполь залишилась у вигляді напису “Я люблю Маріуполь” та в написах “Маріуполь” на площі Свободи та Грецької площі, вмонтовані в покриття. Все інше знищено", - повідомив він. 

© t.me/andriyshTime
Фото: t.me/andriyshTime

Яка ситуація в Маріуполі

Нагадаємо, що російські окупанти почали паспортизацію населення у тимчасово захопленому Маріуполі. Перші паспорти видали у  с. Мангуш в Маріупольському районі. 

Також маріупольців просять обмежити пересування містом, яке тимчасово перебуває під контролем окупаційних військ РФ, через стрімке зростання військових патрулів загарбників.

До того ж жителі Маріуполя влаштували голодний бунт через спробу Червоного Хреста скасувати видавання гуманітарної допомоги.

Читайте також: 

Її син боронив Маріуполь, а вона - українців: як мама "азовця" вивозила людей з-під обстрілів

Її син боронив Маріуполь, а вона - українців: як мама "азовця" вивозила людей з-під обстрілів

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
581
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація