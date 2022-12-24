В Мариуполе россияне зарисовали мурал триколором

Еще один "подарок" от россиян — уничтоженный мурал "Милана".
Хотя раньше его обещали восстановить.
Об этом пишет советник городского головы Мариупольского Петр Андрющенко.
"Сразу говорил — не будет такого, потому что это против российского нарратива "освободителей". Кто из нас сказал правду, мы или россияне — можете увидеть сами. Единственные упоминания об украинском Мариуполе остались в виде надписи "Я люблю Мариуполь" и в надписях" Мариуполь” на площади Свободы и Греческой площади, встроенные в покрытие. Все остальное уничтожено", — сообщил он.
Какая ситуация в Мариуполе
Напомним, что российские кафиры начали паспортизацию населения во временно захваченном Мариуполе. Первые паспорта выдали в с. Мангуш в Мариупольском районе.
Также мариупольцев просят ограничить передвижение по городу, временно находящемуся под контролем оккупационных войск РФ, из-за стремительного роста военных патрулей захватчиков.
К тому же жители Мариуполя устроили голодный бунт из — за попытки Красного Креста отменить выдачу гуманитарной помощи.
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