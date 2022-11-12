Когда могут деоккупировать Мариуполь и Мелитополь: генерал из США назвал месяц

Бывший командующий армией США в Европе Бен Годжес предполагает, что временно оккупированные Мариуполь и Мелитополь могут быть освобождены от российских военных до января 2023 года.

Такой прогноз американский генерал дал у себя на странице в твиттере.

"HIMARS скоро будет стрелять из Херсона. Подступы к Крыму в радиусе. Это ухудшит российскую оборону, тогда как "левое крыло" контрнаступления (украинской армии – ред.) займет Мариуполь и Мелитополь. Это произойдет до января. Тогда начинается решающий этап кампании – увольнение Крыма", — говорится в его сообщении.

Освобождение Крыма: прогноз

В военной разведке прогнозируют, что украинская армия может освободить Крым в 2023 году. По мнению американского генерал-лейтенанта Бена Годжеса, ВСУ могут уволить Крым до конца лета 2023 года. Однако, как подчеркнул генерал из США, такой прогноз станет реальностью при условии, что Запад будет поставлять все необходимое вооружение.

Российские войска уже готовятся к обороне Крыма. Они начали рыть окопы на севере Крыма, об этом свидетельствуют спутниковые фото.

Информацию об окопах подтвердил и советник Офиса президента Алексей Арестович, однако заверил, что это россиянам не поможет и они убегут из Крыма, как и с остальных территорий.

Зеленский об освобождении Херсона: Так будет в Геническе, в Мелитополе, на Донбассе и в Крыму

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