Когда в Херсоне и области появится электричество: прогнозы от ДТЭК

Полностью возобновить электроснабжение в Херсонской области удастся через месяц, по самому оптимистичному сценарию, однако первые города и села получат свет уже на следующей неделе.

Об этом исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук рассказал в эфире телемарафона "Единые новости".

Он объяснил трудности с возобновлением электроснабжения.

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"У нас есть понимание, что закончилось высоковольтное оборудование, касающееся ТЭС и подстанций НЭКа ("Укрэнерго – ред."). Оно будет в дефиците для подстанций НЭКа, которые разрушены на территории Херсонской области, например подстанция "Херсонская" 330. А если говорить о сетях в самой области, то это низковольтное оборудование и его больше. У нас оно в запасе есть: у Днепровских региональных сетей, Киевских сетей, Одесских. Мы будем предоставлять все наши запасы, чтобы помочь "Херсоноблэнерго" как можно скорее восстановить", – рассказал исполнительный директор ДТЭК.

Он отметил, что речь идет о временных схемах подключения.

"Немного проще будет с этим оборудованием, потому что его легче купить и оно больше в наличии. Но это будут временные схемы подключения, потому что нормальное надежное питание Херсонской области – это только через высоковольтные сети, которые идут со стороны Николаева", – сообщил Сахарук.

По самому оптимистичному сценарию, полное восстановление электроснабжения на Херсонщине завершится через месяц.

"То, что сейчас уже видно, россияне там повредили линии электропередач из оружия, специально взорвали их, поэтому для Херсона это будет немного больше. Но первый свет, первое напряжение должно быть раньше. То есть это не нужно ждать весь месяц. Надеемся, что первые города и села будут заживлены на неделе, которая вот будет с понедельника", – анонсировал эксперт.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил 12 ноября об освобождении 60 населенных пунктов Херсонщины.

По поводу самого Херсона, который вернули под контроль Украины 11 ноября, то там уже начали работу местные власти: председатель ОВА Ярослав Янушевич, полиция и СБУ.

В освобожденный город также прибывают гуманитарные грузы, ведь там не хватает продуктов питания, лекарств и воды.

В Херсоне также с субботы, 12 ноября, ввели комендантский час, который будет действовать с 17:00 до 8:00.

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