Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Херсоне ввели комендантский час

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
Дата публикации
Просмотры
2347
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Херсоне ввели комендантский час

sud.ua

Также в городе ограничат въезд и выезд до завершения работ по разминированию территорий.

В освобожденном Херсоне с субботы, 12 ноября, ввели комендантский час. Она будет действовать с 17:00 до 8:00.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в видеообращении к горожанам.

Также в городе ограничат въезд и выезд до завершения работ по разминированию территорий.

"Уважаемые херсонцы, нашей задачей является обеспечение безопасности вашей жизни, поэтому мы вынуждены ввести с сегодняшнего дня 17 и до 8 утра комендантский час. Соответствующее распоряжение подписано начальником военной администрации. Также хочу предупредить, что возможность выезда и въезда из города ограничена из-за мер по разминированию", — сказал глава области.

Как Херсон возвращается к жизни после 9 месяцев оккупации

11 ноября в Херсон, который был оккупирован еще в начале марта, зашли украинские военные. Накануне, 9 ноября, Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что его страна выводит свои войска из оккупированного Херсона.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
2347
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация