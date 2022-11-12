В Херсоне ввели комендантский час

Также в городе ограничат въезд и выезд до завершения работ по разминированию территорий.

В освобожденном Херсоне с субботы, 12 ноября, ввели комендантский час. Она будет действовать с 17:00 до 8:00.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Ярослав Янушевич в видеообращении к горожанам.

Также в городе ограничат въезд и выезд до завершения работ по разминированию территорий.

"Уважаемые херсонцы, нашей задачей является обеспечение безопасности вашей жизни, поэтому мы вынуждены ввести с сегодняшнего дня 17 и до 8 утра комендантский час. Соответствующее распоряжение подписано начальником военной администрации. Также хочу предупредить, что возможность выезда и въезда из города ограничена из-за мер по разминированию", — сказал глава области.

Как Херсон возвращается к жизни после 9 месяцев оккупации

11 ноября в Херсон, который был оккупирован еще в начале марта, зашли украинские военные. Накануне, 9 ноября, Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что его страна выводит свои войска из оккупированного Херсона.