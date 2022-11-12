"Аналоговнет": экс-глава "Роскосмоса" наобещал самое современное оружие оккупантам на Донбассе

Рогозин еще и наивно надеется, что российское "самое современное оружие" обеспечит оккупантам победу.

Экс-глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин убеждает оккупантов, что в ближайшие месяцы им на войну против Украины начнет поступать самое современное российское вооружение, которое якобы обеспечит победу.

Об этом он заявил российским средствам массовой пропаганды.

В частности, Рогозин вскользь констатировал, что ВСУ применяют на поле боя самое современное вооружение.

"Здесь и луганчане, и донецкие наши воины, конечно, ждут увеличения объема поставок российского оборонно-промышленного комплекса. Крайне не хватает иногда самых современных образцов, о которых у меня есть серьезное представление. Надо это менять. Надо здесь, на поле боя, применять самые современные технологии, так же, как это делает наш противник", – сказал экс-глава "Роскосмоса".

"Я знаю, что мы долго запрягаем, но быстро поедем", — добавил он и выразил наивную надежду, что в ближайшие месяцы ОПК России "поставит те системы и оружие, которые позволят одержать победу".

"Надо просто этот период раскачки выдержать. Я думаю, мы выдержим", – сделал слишком оптимистичный прогноз Рогозин.

Заметим, что недавно Рогозин был замечен на Донбассе. Он сказал, что руководит группой военных советников "Царские волки", поддерживающей боевиков "ДНР" и "ЛНР".

Реальная ситуация с вооружением в РФ

Напомним, анализ разведки США свидетельствует о том, что введенные против России санкции резко ограничили ее способность пополнять запасы боеприпасов для войны против Украины.

В конце октября СМИ сообщили, что Россия может покупать через третьи страны холодильники и стиральные машины ради чипов к военной технике. Ведь их стране-агрессору очень не хватает из-за тех же санкций.

Российская армия в ближайшие полгода столкнется с полным отсутствием тяжелой техники. Такой прогноз сделал военный эксперт Роман Свитан.

Издание The New York Times сообщило, что в результате войны против Украины Россия потеряет статус экспортера оружия в мире.

Снаряд за донат Украинцы могут передать огненный привет оркам.

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