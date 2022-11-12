У Херсоні запровадили комендантську годину

Також у місті обмежать в’їзд та виїзд до завершення робіт з розмінування територій.

У звільненому Херсоні від суботи, 12 листопада, запровадили комендантську годину. Вона діятиме від 17:00 до 8:00.

Про це повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич у відеозверненні до містян.

Також у місті обмежать в’їзд та виїзд до завершення робіт з розмінування територій.

"Шановні херсонці, нашим завданням є забезпечення безпеки вашого життя, тому ми вимушенні запровадити від сьогодні 17-ї і до 8-ї ранку комендантську годдину. Відповідне розпорядження підписане начальником військової адміністрації. Також хочу попередити, що можливість виїзду та в'їзду з міста обмежена через заходи із розмінування", - сказав очільник області.

Як Херсон повертається до життя після 9 місяців окупації

11 листопада до Херсона, який був окупований ще на початку березня, зайшли українські військові. Напередодні, 9 листопада, міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив, що його країна виводить свої війська з окупованого Херсона.