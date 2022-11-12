“Хрестоносці” РПЦ: у Росії формують нову приватну військову компанію

Найманців відправлять воювати проти України "під прапором" РПЦ, вони перебуватимуть у складі російських військ.

У російському місті Кронштадті представники громади Микільського собору, який є головним храмом ВМФ РФ, заявили про створення добровольчих батальйонів для відправлення на війну в Україну.

Про це повідомляють російські пропагандисти з посиланням на “координаційного директора” нової приватної військової компанії (ПВК) Володимира Хільченка.

Він називає свою організацію "центром тактичної підготовки" – його створили на основі бази для підготовки до конкурсу "Морський десант". У створенні ПВК беруть участь відставні спецназівці.

Організатори “висловлюють вдячність” настоятелю Кронштадського собору Алексію, який дав своє “благословення”.

Фінансувати новоявлену “православну” ПВК, яка отримала назву “Андріївський хрест”, планується за пожертвування та особисті кошти учасників.

Тут уже відбувається підготовка мобілізованих у рамках закону про часткову мобілізацію та створення “добровольчих батальйонів”, які будуть відправлені на війну проти України.

Нагадаємо, в Україні ліквідували настоятеля храму великомучениці Варвари при штабі Ракетних військ стратегічного призначення РФ Михайла Васильєва. Цей священник активно підтримував вбивства українців та закликав росіянок більше "плодитися", щоб відправляти своїх синів на війну.

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