У Запоріжжі під час тривоги пролунали вибухи: перші деталі

У Запоріжжі у суботу, 12 листопада, пролунали звуки вибухів. Перед цим у Запорізькій області оголосили сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляють місцеві жителі.

Звуки вибухів прогримілии відразу після повідомлення про тривогу у місті. Поки більше інформації немає.

Як свідчитить мапа тривог, станом на 16:35 у шести областях України оголошена повітряна тривога: Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській, Полтавській, Харківській та Луганській регіонах. У Запоріжжя тривога пролунала о 16:21.

Пізніше у міській раді поінформували про успішну роботу систем ППО, які збили усі повітряні цілі ворога. Також містян закликали бути обрежними та не чіпати уламків, якщо їх побачать.

"Десь з півгодини тому у Запоріжжі пролунали вибухи. Це вдало спрацювали наші Сили протиповітряної оборони. Низький уклін нашим воїнам за захист! І, будь ласка, будьте обережні, адже на вулицях одного з районів міста є уламки. Не чіпайте підозрілі та невідомі вам предмети", - написав секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

Росія може масовано вдарити по Україні ракетами під час саміту G20

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час брифінгу 12 листопада повідомив про небезпеку для україн\ців під час проведення саміту G20, який відбудеться 15-16 листопада. Цілком можливо, що наступний удар країна-агресорка готується завдати саме у дні.

Додамо, що російський дипломат Володимир Путін відмовився від участі у саміті G20 на Балі. Як вважають військові експерти, очільник Кремля не поїде на Балі, бо він розуміє, що буде отримувати від світових лідерів "болісні ляпаси". В Офісі президента впевнені, що присутність Путіна на саміті G20 є великою помилкою.

Повернення полонених і збір на дрони – новини на ранок 12 листопада

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