В Запорожье во время тревоги раздались взрывы: первые детали

В Запорожье в субботу, 12 ноября, раздались звуки взрывов. Перед этим в Запорожской области был объявлен сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщают местные жители.

Звуки взрывов прогремели сразу после сообщения о тревоге в городе. Пока больше нет информации.

Как свидетельствует карта тревог, по состоянию на 16:35 в шести областях Украины объявлена воздушная тревога: Кировоградской, Днепропетровской, Херсонской, Полтавской, Харьковской и Луганской регионах. В Запорожье тревога раздалась в 16:21.

Позже в городском совете проинформировали об успешной работе систем ПВО, сбивших все воздушные цели врага. Также горожан призывали быть обрежными и не трогать обломки, если их увидят.

"Где-то с полчаса назад в Запорожье раздались взрывы. Это удачно сработали наши Силы противовоздушной обороны. Низкий поклон нашим воинам за защиту! И, пожалуйста, будьте осторожны, ведь на улицах одного из районов города есть обломки. Не трогайте подозрительные и неизвестные вам предметы", – написал секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Россия может массированно ударить по Украине ракетами во время саммита G20

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат во время брифинга 12 ноября сообщил об опасности для украинцев во время проведения саммита G20, который состоится 15-16 ноября. Вполне возможно, что следующий удар страна-агрессор готовится нанести именно в эти дни.

Добавим, что российский дипломат Владимир Путин отказался от участия в саммите G20 на Бали. Как считают военные эксперты, глава Кремля не поедет на Бали, потому что он понимает, что будет получать от мировых лидеров "болезненные оплеухи". В Офисе президента уверены, что присутствие Путина на саммите G20 является большой ошибкой.

Возвращение пленных и сбор на дроны – новости на утро 12 ноября

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