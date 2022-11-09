Хочет избежать "холодного" приема: Путин решил не ехать на саммит G20 – СМИ

Президент РФ Владимир Путин все же решил не ехать на саммит лидеров G20, который состоится на Бали.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

В Кремле желают избежать потенциальной конфронтации с другими мировыми лидерами, включая президента США Джо Байдена, который назвал Путина "военным преступником".

Кроме того, они опасаются, что западные лидеры будут показательно избегать кремлевского диктатора.

Вместо него на событие планируют отправить главу МИД Сергея Лаврова.

Путин на G20

27 октября кремлевский диктатор Путин предположил, что может лично отправиться на саммит G20 на Бали.

Посол Украины в Японии Сергей Корсунский считает, что если Путин все-таки приедет на саммит G20, его там унизят и никто с ним не будет разговаривать.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что присутствие кремлевского диктатора Путина на саммите G20 является большой ошибкой, которую еще не поздно исправить.

В МИД Украины также призвали исключить Россию из списка приглашенных на саммит и выгнать ее из G20.