Хоче уникнути "холодного" прийому: Путін вирішив не їхати на саміт G20 – ЗМІ

Президент РФ Володимир Путін все ж вирішив не їхати на лідерів G20, який відбудеться на Балі.

Про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що у Кремлі бажають уникнути потенційної конфронтації з іншими світовими лідерами, включаючи президента США Джо Байдена, який назвав Путіна "військовим злочинцем".

Крім того, вони бояться, що західні лідери будуть показово уникати кремлівського диктатора.

Замість нього на подію нібито планують відправити главу МЗС Сергія Лаврова.

Путін на G20

27 жовтня кремлівський диктатор Путін припустив, що може особисто вирушити на саміт G20 на Балі.

Посол України в Японії Сергій Корсунський вважає, що якщо Путін все ж приїде на саміт G20, то його там принизять і ніхто з ним не розмовлятиме.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що присутність кремлівського диктатора Путіна на саміті G20 є великою помилкою, яку ще не пізно виправити.

У МЗС України теж закликали виключити Росію зі списку запрошених на саміт і вигнати її з G20.