"У Путіна руки по лікті в крові": МЗС України вимагає виключити Росію з G20

Міністерство закордонних справ України вимагає виключити Росію зі списку запрошених на саміт "Великої двадцятки" (G20), а також позбавити її права на членство там.

Про це заявив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"Путін публічно визнав віддання наказу про ракетні удари по українських цивільних та енергетичній інфраструктурі. Маючи руки по лікті в крові, він не має сидіти за одним столом із світовими лідерами. Запрошення Путіну на саміт на Балі має бути відкликане, а Росія —виключена із Групи двадцяти", — зазначив речник у Twitter.

Нагадаємо, саміт країн-членів G-20 відбудеться на Балі в Індонезії 15-16 листопада. В індонезійському МЗС анонсували, що саміт відвідають, зокрема, президент України Володимир Зеленський і Путін.

Візит Зеленського поки непідтверджений українською стороною. Не виключено, що глава держави може виступити з відеозверненням онлайн.

Щодо візиту Путіна, то напередодні у ЗМІ з’явилися чутки, що замість нього на G-20 може вирушити прем’єр Михайло Мішустін.

Зауважимо, посол України в Японії Сергій Корсунський вважає – якщо Путін приїде на саміт G20, то його там принизять і ніхто з ним не розмовлятиме.

Довідка:

G20 виникла в кінці 1990-х, коли в азіатських країнах була фінансова криза.

Сьогодні до складу "Великої двадцятки" входять: Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Німеччина, Індія, Індонезія, Італія, Канада, Китай, Мексика, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Південна Корея, ПАР, Японія і Європейський Союз. Крім того, зазвичай на зустрічах G20 присутні представники міжнародних організацій, включно з МВФ, Світовою організацією торгівлі, ООН і Світовим банком. Саміти G20 проходять щорічно.

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