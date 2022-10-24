Макрон закликав РПЦ "протистояти тиску Кремля на Україну"

Після виступу Макрона журналісти підійшли до представника РПЦ в конференц-залі, але той відмовився від коментарів.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що російська православна церква "дозволяє маніпулювати собою з боку влади країни", щоб виправдати війну в Україні, і закликав її протистояти такому тиску.

Про це повідомляє Reuters.

Макрон, який перебуває з офіційним візитом в Італії, виступив у програмній промові на міжнародній конференції, організованій італійською благодійною спільнотою Sant' Egidio.

Другий представник РПЦ, митрополит Антоній, сидів у першому ряду конференц-залу разом з іншими релігійними лідерами під час виступу Макрона.

Президент Франції значну частину свого виступу на конференції під назвою "Заклик до миру" присвятив Україні.

Після виступу Макрона журналісти підійшли до митрополита Антонія в конференц-залі, але він відмовився від коментарів.

Патріарх Кирил, глава РПЦ, з ентузіазмом підтримав вторгнення Росії в Україну, яку патріарх вважає оплотом проти Заходу, який він називає декадентським. читати далі

Нагадаємо, російська православна церква останніми роками придбала кілька об'єктів нерухомості у Норвегії поруч із військовими базами країни.

РПЦ та війна в Україні: що відомо

Після початку повномасштабного російського вторгнення патріарх Кирило звершив літургію в головному храмі Міноборони Росії, під час якої заявив, що на Донбасі триває "метафізична боротьба", і звинуватив владу України у заохоченні церковного розколу.

Він також вважає, що Росія у своїй історії "ніколи ні на кого не нападала", а російськими військовими в Україні керує "внутрішнє моральне почуття", яке ґрунтується на православній вірі.

Після оголошення в Росії "часткової" мобілізації патріарх Кирило особисто закликав росіян йти на фронт і не боятися вмирати. Також він вважає, що у війні проти України російські військові виконують своє "покликання та обов'язок перед батьківщиною та суспільством", тому їхні дії "порівняльні з самопожертвою".

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