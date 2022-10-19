РПЦ скуповує в Норвегії нерухомість поряд із військовими базами

Російська церква вже має нерухомість біля Об'єднаного центру бойових дій НАТО та поблизу найбільшої військово-морської бази у країнах Північної Європи.

Російська православна церква останніми роками придбала кілька об'єктів нерухомості у Норвегії поруч із військовими базами країни.

Про це повідомляє Крим.Реалії з посиланням на місцеве видання Dagbladet.

Один із об'єктів – старий молитовний будинок у Серейді (комуна Бергена) з видом на Хоконсверн. Це головна база Королівського військово-морського флоту Норвегії та найбільша військово-морська база у країнах Північної Європи. За даними з реєстру, 2016 року приміщення було придбано Богоявленським приходом Московського патріархату. Видання зазначає, що молитовний будинок розташований за 3 кілометри по прямій від Хоконсверна і звідти добре видно більшу частину військово-морського флоту Норвегії.

Ще кілька об'єктів РПЦ придбала у 2017-2021 роках у норвезькому прибережному регіоні Ругалан. Зокрема, у Ставангері збудована парафія святої великомучениці Ірини, яка розташована приблизно за 15 хвилин ходьби від штаб-квартири JWC – Об'єднаного центру бойових дій НАТО.

Крім того, Російська православна церква має нерухомість у місті Кіркенес, за кілька кілометрів від кордону з Росією. За даними видання, парафія преподобного Трифона Печенгського була придбана церквою у 2015 році. Цей район відомий тісними зв'язками з Росією, багато росіян живуть на норвезькій стороні кордону.

Крім того, РПЦ має церковну будівлю в Осло – це Ольгінська парафія. Служби тут відбуваються з 1996 року. При парафії також діє недільна школа для дітей, іконописний клас, проводяться лекції про православ'я російською та норвезькою мовами.

Фото: Associated Press

Норвезькі експерти кажуть, що об'єкти нерухомості, що належать РПЦ, "можуть бути проблемою", оскільки будівлі можуть використовуватися "для чогось іншого", крім релігійних цілей.

"Якщо уявити весь комплекс можливих заходів, то можна зривати сигнали, можливо, підслуховувати сигнали, можна звідти керувати дронами, можна пропонувати житло людям, які складають карту місцевості. Існує широкий спектр геодезичної діяльності та можливих порушень, які можуть бути виконані з такої бази", – вважає експерт із безпеки з Alfa Sefland Winge.

Що російська православна церква каже про війну в Україні

Після початку повномасштабного російського вторгнення патріарх Кирило звершив літургію в головному храмі Міноборони Росії, під час якої заявив, що на Донбасі триває "метафізична боротьба", і звинуватив владу України у заохоченні церковного розколу.

Він також вважає, що Росія у своїй історії "ніколи ні на кого не нападала", а російськими військовими в Україні керує "внутрішнє моральне почуття", яке ґрунтується на православній вірі.

Після оголошення в Росії "часткової" мобілізації патріарх Кирило особисто закликав росіян йти на фронт і не боятися вмирати. Також він вважає, що у війні проти України російські військові виконують своє "покликання та обов'язок перед батьківщиною та суспільством", тому їхні дії "порівняльні з самопожертвою".

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