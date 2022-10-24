Макрон призвал РПЦ "противостоять давлению Кремля на Украину"

После выступления Макрона журналисты подошли к представителю РПЦ в конференц-зале, но тот отказался от комментариев.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что русская православная церковь "позволяет манипулировать собой со стороны властей страны", чтобы оправдать войну в Украине, и призвал ее противостоять такому давлению.

Об этом сообщает Reuters.

Находящийся с официальным визитом в Италии Макрон выступил в программной речи на международной конференции, организованной итальянским благотворительным сообществом Sant' Egidio.

Второй представитель РПЦ, митрополит Антоний, сидел в первом ряду конференц-зала вместе с другими религиозными лидерами во время выступления Макрона.

Президент Франции значительную часть своего выступления на конференции под названием "Призыв к миру" посвятил Украине.

После выступления Макрона журналисты подошли к митрополиту Антонию в конференц-зале, но он отказался от комментариев.

Патриарх Кирилл, глава РПЦ, с энтузиазмом поддержал вторжение России в Украину, которую патриарх считает оплотом против Запада, который он называет декадентским. читать дальше

Напомним, русская православная церковь в последние годы приобрела несколько объектов недвижимости в Норвегии рядом с военными базами страны.

РПЦ и война в Украине: что известно

После начала полномасштабного российского вторжения патриарх Кирилл совершил литургию в главном храме Минобороны России, во время которой заявил, что на Донбассе продолжается "метафизическая борьба", и обвинил власти Украины в поощрении церковного раскола.

Он также считает, что Россия в своей истории "никогда ни на кого не нападала", а российскими военными в Украине руководит "внутреннее моральное чувство", основанное на православной вере.

После объявления в России "долевой" мобилизации патриарх Кирилл лично призвал россиян уходить на фронт и не бояться умирать. Также он считает, что в войне против Украины российские военные выполняют свое "призвание и долг перед родиной и обществом", поэтому их действия "сравнимы с самопожертвованием".

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