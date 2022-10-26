У Маріуполі представники РПЦ провели обряд "вигнання бісів" (фото)

Спочатку російські попи "виганяли бісів" на заводі "Азовсталь"

В окупованому Маріуполі представники РПЦ ходили в рясах вулицями знищеного росіянами міста і проводили обряд "вигнання бісів".

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

Спочатку російські попи проводили "обряд екзорцизму" на заводі" Азовсталь", а потім пішли іншими вулицями міста.

Андрющенко зазначив, що на фотографіях, які були зроблені в місті, добре видно масштаб злочинів, скоєних окупантами.

"Так ось це прощення гріхів росіянам або ритуальні танці екзорцизму - до кінця тема не розкрита" - додав радник маріупольського мера.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що окупаційна влада Маріуполя почала паспортизацію населення у тимчасово захопленому Маріуполі.

Також повідомлялось, що у Маріуполі російські окупанти демонтували пам’ятник жертвам Голодомору, який був встановлений у 2004 році в центрі міста.

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