Коли в Херсоні та області з’явиться електрика: прогнози від ДТЕК

Повністю відновити електропостачання на Херсонщині вдасться за місяць, за найоптимістичнішим сценарієм, проте перші міста і села отримають світло вже на наступному тижні.

Про це виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук розповів у ефірі телемарафону "Єдині новини".

Він пояснив труднощі з відновленням електропостачання.

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"У нас є розуміння, що закінчилося високовольтне обладнання, яке стосується ТЕС та підстанцій НЕКу ("Укренерго – ред.). Воно буде в дефіциті для підстанцій НЕКу, які зруйновані на території Херсонської області, як-от підстанція "Херсонська" 330. А якщо говорити про мережі в самій області, то це низьковольтне обладнання і його більше. У нас воно в запасі є: у Дніпровських регіональних мереж, в Київських мереж, Одеських. Ми будемо надавати всі наші запаси, щоб допомогти "Херсонобленерго" якомога швидше відновити", – розповів виконавчий директор ДТЕК.

Він зазначив, що йдеться про тимчасові схеми під’єднання.

"Трохи простіше буде з цим обладнанням, тому що його легше купити і воно більше є в наявності. Але це будуть тимчасові схеми під’єднання, тому що нормальне надійне живлення Херсонської області – це лише через високовольтні мережі, які йдуть з боку Миколаєва", – повідомив Сахарук.

За найоптимістичнішим сценарієм, повне відновлення електропостачання на Херсонщині завершиться за місяць.

"Те, що зараз вже видно, росіяни там пошкодили лінії електропередач зі зброї, спеціально підірвали їх, тому для Херсона це буде трохи більше. Але перше світло, перша напруга має бути раніше. Тобто це не потрібно чекати весь місяць. Маємо надію, що перші міста і села будуть заживлені на тижні, який ось буде з понеділка", – анонсував експерт.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив 12 листопада про звільнення 60 населених пунктів Херсонщини.

Щодо самого Херсона, який повернули під контроль України 11 листопада, то там вже розпочала роботу місцева влада: голова ОВА Ярослав Янушевич, поліція та СБУ.

До звільненого міста також прибувають гуманітарні вантажі, адже там бракує продуктів харчування, ліків та води.

У Херсоні також від суботи, 12 листопада, запровадили комендантську годину, яка діятиме від 17:00 до 8:00.

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