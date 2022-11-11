ЗСУ звільнили вже понад 3000 квадратних кілометрів півдня України

В Силах оборони кажуть, що ніколи не поспішають заявляти про звільнення територій.

Площа звільненої території півдня України станом на 11 листопада склала вже понад 3000 тис. кв. км, хоча за день до цього військові казали про 260 кв. км.

Про це керівниця пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону.

За даними українського командування, на цих територіях ще залишаються підрозділи російських військ, які "намагаються, напевно, створити диверсійні заходи".

"Робота з цього напрямку нами продовжується. Тому ми не поспішаємо заявляти про звільнення територій. Хоча їх площа збільшилася вже в десятки разів. Якщо попередню добу ми говорили про 260 квадратних кілометрів, то сьогодні це понад 3000 квадратних кілометрів звільнених територій", – розповіла Гуменюк.

Вона зауважила, що ще є території на півдні, на яких можуть бути ворожі залишки.

Нагадаємо, 11 листопада стало відомо, що Сили оборони повернули під контроль України Херсон. Ввечері президент Володимир Зеленський сказав, що українські військові перебувають на підступах до міста, але спеціальні підрозділи вже там.

Цього ж дня очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив про звільнення усієї області, проте в окупації досі залишається Кінбурн.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що тепер важливо забезпечити масштабну втечу російських військ з усієї України.

За оцінками американського генерал-лейтенанта Бена Годжеса, що вже до кінця 2022 року ЗСУ можуть звільнити захоплені після 24 лютого території, а до літа 2023-го – окупований Крим.

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