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Після Херсона: експерт розповів, як ЗСУ звільнятимуть окуповані території

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
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Після Херсона: експерт розповів, як ЗСУ звільнятимуть окуповані території

Фото: Associated Press

Контрнаступ української армії може розвиватися за трьома напрямками.

Після деокупації Херсона подальший наступ ЗСУ може початися з Запорізької області в одному з трьох напрямків.

Про це розповів військовий експерт Роман Світан.

Експерт зазначив, що ситуація на правобережній частині Херсонщини прогнозувалася ще влітку, коли ЗСУ отримали далекобійну зброю HIMARS.

"Противник почав виведення військ з Херсона на лівий берег не вчора і не позавчора, а коли оголосив нібито евакуацію мирних жителів", - наголосив Світан.

Надалі сили України не форсуватимуть Дніпро, а закріпляться на правому та утримуватимуть його за допомогою артилерії.

Звільнення окупованих територій, за словами Світана, почнеться з Запорізької області в одному з трьох напрямків: Бердянська, Мелітополя чи Маріуполя в Донецькій області.

"Найоптимальнішим виглядає просування через Вугледар у Донецькій області на Маріуполь або впритул підійти до Волновахи, щоб тримати постачання угруповання противника під щільним вогневим контролем. Але про те, який задум реалізовуватимуть Сили оборони знає лише головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний", - сказав Світан.

Нагадаємо, 11 листопада, у центрі Херсона з'явився український прапор.

На жаль, Антонівський міст у Херсоні знищено. Фото зруйнованого моста з'явилися у Мережі.

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Дата публікації
Перегляди
981
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