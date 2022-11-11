После Херсона: эксперт рассказал, как ВСУ будут освобождать оккупированные территории

После деоккупации Херсона дальнейшее наступление ВСУ может начаться с Запорожской области в одном из трех направлений.

Об этом рассказал военный эксперт Роман Свитан.

Эксперт отметил, что ситуация на правобережной части Херсона прогнозировалась еще летом, когда ВСУ получили дальнобойное оружие HIMARS.

"Противник начал вывод войск из Херсона на левый берег не вчера и не позавчера, а когда объявил якобы эвакуацию мирных жителей", — подчеркнул Свитан.

В дальнейшем силы Украины не будут форсировать Днепр, а закрепятся на правом и удерживать его с помощью артиллерии.

Освобождение оккупированных территорий, по словам Свитана, начнется с Запорожской области по одному из трех направлений: Бердянска, Мелитополя или Мариуполя в Донецкой области.

"Самым оптимальным выглядит продвижение через Угледар в Донецкой области на Мариуполь или вплотную подойти к Волновахе, чтобы держать поставки группировки противника под плотным огневым контролем. Но о том, какой замысел будут реализовывать Силы обороны знает только главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный", — сказал Свитан.

Напомним, 11 ноября, в центре Херсона появился украинский флаг.

К сожалению, Антоновский мост в Херсоне уничтожен. Фото разрушенного моста появились в Сети.