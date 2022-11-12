В "ДНР" конфликтуют "мобики" и чеченцы, доходит до ранений — Генштаб

Один из инцидентов произошел в Макеевке.

В русской армии складывается напряженные отношения между военнослужащими. На временно оккупированной территории Донецкой области конфликт привел к ранению трех человек.

Об этом сообщили в строительстве Генштаба ВСУ 12 ноября.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Макеевка. Схватки вспыхнули между "мобиками" и чеченцами.

"На временно оккупированной территории Донецкой области остаются напряженными отношения между мобилизованными военнослужащими и оккупантами с территории Чеченской республики", — говорится в строительстве Генштаба.

Как сообщалось, перед бегством из Херсона оккупанты грабили местное население. Рашисты воровали бытовую технику, мебель и даже старые матрасы и стеклопакеты.

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